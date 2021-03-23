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الديهي: اعتراف أبي أحمد بارتكاب جرائم عرقية في إقليم التيجراي مواصلة للخداع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:42 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اعترف وللمرة الأولى دخول قوات من إريتريا المجاورة، إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، خلال الصراع المستمر في الإقليم منذ خمسة أشهر، وأوضح أن القوات الإريترية دخلت مناطق على امتداد الحدود لقلقها من التعرض لهجمات من قوات تيغراي، رغم انكاره ذلك مرارًا وتكرارًا. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة اعترف أبي أحمد، أيضًا بارتكاب مجازر عرقية بإقليم التيجراي، وقال أن التقارير تُشير إلى أن فظائع قد ارتكبت في إقليم التيجراي، وأكد أن  الجنود الذين اغتصبوا نساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى سيتم محاسبتهم سيتم، في مواصلة للتعنت وخداع الرأي العام والعالم أجمع.

وتابع، أن ما أقره أبي أحمد واعترف به اليوم، يجب أن نهتم به لكونه له تبعات على الوضع العام بإثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي والسودان ومن ثم سد النهضة والنيل الأزرق.

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