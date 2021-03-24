بعد مصرع طفل صعقاً بالإسكندرية .. نائبة تكشف طرق مواجهة الإهمال بمراكز الشباب

أبدت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ ، استياءها بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في حوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن ذلك دليل على وجود حالة من الإهمال والتقاعس ، من جانب إدارة المركز من جهة، وغياب كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية المشترط وجودها خلال تنفيذ مثل هذه الإنشاءات الجديدة داخل المركز من جهة أخرى.





وأشارت " النقاش" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذه ليست واقعة الإهمال الوحيدة ، مشيرة إلى أن هناك مراكز شبابية عديدة تحتاج لمواجهة ثقافية واجتماعية وإعلامية، تضع حدًا لعدم الشعور بالمسؤولية لدى بعض العاملين.

و عن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة فى حديثها قائلة: " لا بد من إطلاق حملات للتوعية بتعزيز المسئولية الاجتماعية لدى العاملين فى هذه المراكز ، إلى جانب تفعيل دور وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هذا هو دور الإعلام الحقيقي فى التثقيف ونشر الوعي بين المواطنين، لضرورة التوعية بهذا الأمر ، الذي نواجهه كل يوم وبصور مختلفة ، والذي يُصعب حله منفردًا بل يتطلب حلًا جماعيًا لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة" .





يشار إلى أن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بســؤال للمستشار حنفي جبالي، بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مُشيرًا إلى أنه وفقًا لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة فيما يتعلق بالحادث أن الطفل توفي صعقا نتيجة ملامسته لجسم معدني خاص بإنشاءات جديدة تتم بالمركز، بجوار حوض السباحة ، بهدف إنشاء مظلة " تندة" .





وأوضح مهني، خلال السؤال الخاص به، أن ذلك الأمر الذي إن دل فإنه يدل على وجود حالة من حالات التقاعس والإهمال الشديدين من جانب إدارة المركز والجهة القائمة على إنشاء تلك المظلة ، وذلك نظرًا لغياب كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية التي يُشترط وجودها خلال تنفيذ مثل هذه الإنشاءات، الأمر الذي يضعنا أمام العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة كي نتجنب حدوث مثل تلك الفواجع مرة أخرى في المستقبل .





ووجه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من التساؤلات حيث جاءت كالتالي:





ما هي اشتراطات السلامة والأمان التي تتخذها الوزارة على الجهات المنفذة للإنشاءات بشكل عام بكافة النوادي ومراكز الشباب بمختلف أنحاء الجمهورية ؟.





ما هي الإجراءات التي تنتوي الوزارة تنفيذها في سبيل عدم وقوع مثل تلك الحوادث المؤسفة مرة أخرى ؟