معلومات لا تعرفها عن الهشاشة النفسية.. هل تعاني منها ؟





تعتبر الهشاشة النفسية أحد أنواع الأزمات التي تصيب الفرد نتيجة لعدة عوامل وظروف يمر بها، وهي شكل من أشكال الاضطراب النفسى يكون فيها الشخص غير قادر على التكيف مع محيطه. الدكتورة أمنية فتحي استشاري نفسي وعلاقات أسرية ، ان وقالت، ان الهشاشة النفسية لا يمكن تجاوزها إلا بوجود مصدر للدعم النفسي والمعنوي لدى من يعانون منه؛ حيث يمكن لأي حدث مهما كان صغير ان يؤثر في الشخص، و يستهلك قدر كبير من طاقته النفسية والانفعالية ويجعل ردود أفعاله غير متوافقة مع طبيعة الحدث.





اقرأ ايضا | كيف تنهي العلاقة الفاشلة دون أمراض نفسية؟







وأضافت فتحي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان هناك بعض الأعراض والتصرفات التي يمكن ان تؤكد إصابتك بمرض الهشاشة النفسية ، ومن أهمها:





1- كثرة الحديث السّلبي الدّاخلي مع النّفس

2- الشعور بالتوتر طوال الوقت

3- زيادة من حجم الضّغط النفسي

4- المعاناة من حالة من المزاج السيئ

5- يصبح الشخص نظرته سلبية لكل الامور

6- رؤية كل شيء بصورة سوداويّة.



7- إعطاء المشاكل حيّزًا من تفكيره أكبر من حجمها بكثير

8- سيطرة الأفكار السّلبية وما تحمله من توتّر، وهو ما قد يجعله يخسر الكثير من الفرص التي قد تكون متاحة لبعض الوقت ولا يستغلها مما تفقده الكثير من النجاح





وأكدت فتحي، أنّ الشخص الذي يعاني من الهشاشة النفسية قد لا يكون مدركًا لهذه الحالة وتفاصيلها أعراضها، وانها قد تمتد لتنتقل أو تؤثّر سلبًا على الأشخاص المحيطين بها.





تعلّم كيفيّة تفريغ الشحنات السلبية من الجسم باستمرار ومنع تأثيرها وذلك عبر: وأوضحت فتحي، انه يمكن علاج الهشاشة النفسية عبر





1- والقرب من الأشخاص الإيجابيين الذين ينشرون السّعادة والفرح لمن حولهم، والأصدقاء اللّذين يقدّمون الدّعم والنصائح عند الحاجة لهم .

2- تغيير طريقة التّفكير؛ والتّركيز على القدرات وما يمكن القيام به.

3- التركيز على حلول المشكلة بدلًا من التّفكير بالمشكلة وجوانبها.

4- رفع مستويات الطاقة بممارسة التمارين الرّياضيّة بما يقارب العشر دقائق يوميًّا عبر ممارسة التّمارين أو المشي أو السّباحة، رفع مستويات الطّاقة الحركية وسرعة وكفاءة العمليّات الذّهنيّة.

5- شرب كميّات كافية من الماء