" تاريخ ممتد من الخيانة "..شاهد| خالد ميري يكشف تاريخ تكوين الجماعة الإرهابية

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ، جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها أخلاق ولا احد يستطيع أن ينسي تاريخهم الدموي المليء بالخيانة مؤكدا انهم تاجرا بالدين وفي الدين .





واضاف خالد ميري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : جماعة الإخوان الإرهابية مؤسسها وإرهابيها الأول هو حسن البنا الذى قام بأنشاء الجماعة الإرهابية علي يد قوات الاحتلال الإنجليزي والمخابرات الإنجليزية في قناه السويس منذ هذا التاريخ لا نعرف منهم ولا عنهم إلا الغدر والخيانة .



