أهالي الدليل ببني مزار يشيعون جثمان طفل التوك توك

شيع أهالي عزبة الدليل التابعة لمركز بني مزار، في شمال المنيا ، جنازة طفل، كان قد أختفي قبل نحو أسبوع، وعُثر عليه جثة هامدة، إذ تبين قيام 4 أشخاص بالتخلص منه، لسرقة توك توك يقوده ويعمل عليه.





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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بالعثور علي جثة لطفل يدعي "مازن. ا " 12 عاما، مقيم بقرية الدليل التابعة لمركز بني مزار، ملقاة بمجري مائي.





كشفت تحريات المباحث الأوليه التي أجراها فرق البحث الجنائي، أن الطفل خرج في صبيحة يوم الثلاثاء الماضي للعمل سائق علي توك توك ولم يعد حتي المساء رغم أنه كان معتادا العودة يوميا منتصف النهار، لتناول وجبة الغذاء في منزل أسرته، وعقب مرور 12 ساعة توجه أهليته إلي قسم الشرطة وحرروا بلاغا بتغيبه، وبعد مرور 4 أيام تم العثور علي جثة الطفل، ملقاه بمجري مائي.





وكشفت تحريات البحث الجنائي أن المتهمين عددهم 4 أشخاص تم كشف أمرهم حينما حاولوا بيع "التوك التوك" الذي تم الاستيلاء عليه من المجني عليه بعد استدراجة بحجة توصيلهم، وأجروا عدة إتصالات بأشخاص في محاولة لللتصرف في التوك التوك، وتم الإبلاغ عنهم وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم.





وقام المتهمين بتمثيل الجريمة التي قاموا خلالها باستدراج الطفل بالقرب من إحدي المستشفيات والتوجه لإحد الكباري حيث أجبروه علي التوقف وقام أحدهم بخنقه وإلقائه جثته بمجري مائي واستولوا علي التوك التوك وفروا هاربين.





بالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات وكيفية وقوع الجريمة.



