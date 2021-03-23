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فن

احمد حلمى يداعب جمهوره بصورة مع كلبه ... شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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سيد احمد
داعب الفنان احمد حلمى متابعية بنشرة صورة مع كلبة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق حلمى على الصورة قائلا " سالني هوه هوه هوه. ؟؟قولتله مش رايح في حته ..".

و كان قد كشف الإعلامي خيري رمضان، عن عقد جلسات تجمع بين النجم الكبير أحمد حلمي والكاتب عبد الرحيم كمال لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مفيدا بأنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة وأن الفنان أحمد حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع.

وعلق الاعلامي خيري رمضان، على هذه المعلومة الحصرية التى انفرد بها برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "ظهور العمل ده خطوة مهمة جدا، وأولا أحمد حلمى رايح سكة تانية.


يذكر ان اخر اعمال الفنان احمد حلمى كان فيلم "خيال مآته" والذى قدمه العام الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وبيومى فؤاد واخراج خالد مرعى.
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