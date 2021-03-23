الأمين العام للأمم المتحدة يشكر السعودية ويدعو الأطراف اليمنية لاغتنام الفرصة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية.





وبحسب قناة "الشرق" السعودية، شكر أنطونيو جوتيريش السعودية على حرصها لإنجاح فرص الحل السياسي المتاحة في اليمن.





وقال:"ندعم وجود عملية سياسية في اليمن للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق التفاوض المباشر. يجب وضع حاجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى".





وأضاف:"يجب إزالة جميع العراقيل التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. نحث جميع الأطراف في اليمن على اغتنام الفرصة والاستجابة للمبادرة السعودية".





دعا جوتيريش للعمل وفق الجهود الأممية لإنهاء الحرب في اليمن دون وضع أي شروط مسبقة.





وشدد على أنه على جميع الجهات الفاعلة في اليمن بذل قصارى الجهود لتسهيل الوصول إلى حل سياسي.