ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يشكر السعودية ويدعو الأطراف اليمنية لاغتنام الفرصة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:34 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
رحب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية.

وبحسب قناة "الشرق" السعودية، شكر أنطونيو جوتيريش السعودية على حرصها لإنجاح فرص الحل السياسي المتاحة في اليمن.

وقال:"ندعم وجود عملية سياسية في اليمن للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق التفاوض المباشر. يجب وضع حاجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى".

وأضاف:"يجب إزالة جميع العراقيل التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. نحث جميع الأطراف في اليمن على اغتنام الفرصة والاستجابة للمبادرة السعودية".

دعا جوتيريش للعمل وفق الجهود الأممية لإنهاء الحرب في اليمن دون وضع أي شروط مسبقة.

وشدد على أنه على جميع الجهات الفاعلة في اليمن بذل قصارى الجهود لتسهيل الوصول إلى حل سياسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكي يعلن دعم السعودية في الحفاظ على أمنها.. المملكة: جهودنا مستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية باليمن.. نتطلع لإنهاء الصراعات.. البحرين ترحب بقرار بايدن وتؤكد أهمية دعم جهود حل الازمة

شكرى: نطالب الحوثيين بالاستجابة للمبادرات الدولية بوقف إطلاق النار

وقف شامل لإطلاق النار .. السعودية تعلن عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

مجلس التعاون الخليجي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

وسط ترحيب دولي .. الأمم المتحدة تعلق على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

ترحيب عربي بمبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن

ترشيحاتنا

التعليم تزف خبرا سارا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

علاج فعال ونهائي.. بشرى سارة لمرضى القلب

بعد انفصاله عن العائلة المالكة .. الأمير هاري يتسلم عمله الجديد قريبا

هاني شاكر : الكرة في مصر قطب واحد

هناك تربص وعند .. قناة الأهلي تفتح النار على البدري بسبب نجم الفريق .. فيديو

هل تكرار المعصية يمنع من قبول التوبة؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور