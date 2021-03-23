شاهد| افتتاح الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة بمشاركة مسئولين حكوميين

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن افتتاح الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة بمشاركة مسئولين حكوميين.





وخلال التقرير، قال إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هذه الدورة في قمة الأهمية لتجارة التجزئة، مضيفا أن الدورة حملت تعريفات في غاية الأهمية بالبورصة، وتجارة التجزئة لن تقوم لها قائمة إلا من خلال مكونات البنية التحتية لتجارة التجزئة.





فيما أشاد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة بمشاركة مسئولين حكوميين، مؤكدا أنها تتناول أمرا في غاية الأهمية.







