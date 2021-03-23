القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لمقررات فروع المجلس فى المحافظات

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل لمقررات فروع المجلس فى المحافظات ومناوبينهم ، والتى استمرت على مدار يومين بحضور النائبة عبلة الهوارى مستشارة المجلس لشئون الفروع.





فى البداية وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير لكافة المقررات على جهودهن خلال الفترة السابقة، والتى ساهمت فى انجاح حملة طرق الأبواب ، مؤكدة ان فروع المجلس بكافة المحافظات هى بمثابة أذرع المجلس المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية ،ووضحت آليات العمل والإستراتيجية المتبعة لتنفيذ مباردة حياة كريمة إرتباطها الوثيق بمباردة طرق الأبواب وأثر ذلك على دعم وتمكين المرأة في كافة أنحاء الجمهورية.