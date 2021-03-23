عميد تربية عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه سوف يتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأكد الدكتور عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين في الدراسة، كما تم الفصل الدراسي الأول من خلال الدمج ما بين نظامي التعليم عن بعد والحضور.
وأشار الدكتور ماجد إلى عدد أيام الحضور بالأقسام النظرية لا تتخطي يومين، أما عن الأقسام العملية تتراوح أيام الحضور بالكلية من 3 إلى 4 أيام، ولذك يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة.
كما كشفت كلية التربية جامعة عين شمس عن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.
وأوضحت أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وسوف تكون الدراسة باللغة الإنجليزية مشيرة إلى أن مميزات الدراسة بالكلية تتضمن :
1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الأولى في تقديم البرنامج في مصر.
3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر.
4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية .
5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.