عميد تربية عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه سوف يتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين في الدراسة، كما تم الفصل الدراسي الأول من خلال الدمج ما بين نظامي التعليم عن بعد والحضور.





وأشار الدكتور ماجد إلى عدد أيام الحضور بالأقسام النظرية لا تتخطي يومين، أما عن الأقسام العملية تتراوح أيام الحضور بالكلية من 3 إلى 4 أيام، ولذك يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة.



