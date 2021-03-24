إثيوبيا تتحدى مصر والسودان حول موعد الملء الثاني لسد النهضة .. الخرطوم تقبل بوساطة الإمارات في المفاوضات .. وآبي أحمد يؤكد عدم وجود نوايا للإضرار بمصالح القاهرة

آبي أحمد: ملء المرحلة الثانية من السد في موعدها ولا يمكننا التأجيل

إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان

لا تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي، تسيطر على اهتمام كل من مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، عزم بلاده بدء تعبئة المرحلة الثانية من سد النهضة في الموعد المحدد في يوليو المقبل، وهو ما يُشكل خطرًا على موارد المياه لكل من القاهرة والخرطوم.





وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في جلسة استماع أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، إن سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لإثيوبيا ماليًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، مضيفًا: "أي تأخير في تعبئة سد النهضة سيسبب خسارة والتعبئة لن تؤثر على دول المصب".





وأشار إلى أن "إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان. لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".





وأوضح آبي أحمد أن "غرض إثيوبيا من بناء السد هو توليد الكهرباء فقط ولا يهدف إلى الإضرار بمصالح مصر والسودان".





وتابع: "سنستمر في بناء السد الخاص بنا دون أي ضرر لكلا البلدين ".





ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار، مضيفًا أن بلاده لا يمكنها أن تتسبب في ضرر للشعب المصري.





وأشار آبي أحمد إلى أنه بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80% من مياه النيل فإنها تسعى إلى تخزين 5% فقط من وارد الأمطار وليس من النيل الرئيسي.





وأكد أن سد النهضة لا يمكن أن يمنع انسياب المياه الطبيعي عن مصر والسودان.





من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يضر بالشعب السوداني.





وفيما يخص سد النهضة أكدت الخارجية السودانية أن "إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يضر بالشعب السوداني ويعرضه لخطر مباشر".





وأضافت: "نجدد مطالبتنا لإثيوبيا بضرورة التوصل لاتفاق بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة".





وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الحكومة السودانية، أبدت موافقتها على مقترح توسط الإمارات في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.





وكان الحديث يدور حول الوساطة الإماراتية في مفاوضات سد النهضة منذ يناير الماضي، حين زار وفد من الخارجية السودانية الخرطوم لتقديم مبادرة للتوسط بين البلدان الثلاثة، من أجل تسهيل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتقريب وجهات النظر، وكسر جمود التفاوض.





والتقى الوفد الإماراتي آنذاك مسؤولين في وزراتي الخارجية والري والموارد المائية السودانيتين، واستمع من المسؤولين لشرح مفصل لموقف السودان من ملف سد النهضة.





وأعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أمس، أن إثيوبيا لا تملك حججا قوية للاعتراض على مقترح "الوساطة الرباعية" بشأن سد النهضة.





وقال عباس على هامش الاحتفال بـ"يوم المياه العالمي" أمس، إن "إثيوبيا ليس لديها حججا قوية للاعتراض على مقترح الوساطة الرباعية.. الخرطوم كانت تصر على منح فرصة لخبراء الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر، لكن أديس أبابا رفضت ذلك".





وأضاف "نندهش من اعتراض إثيوبيا على مقترح الوساطة الرباعية ونحن نعتقد أن هذا المقترح ممتاز لتقريب وجهات النظر".





وتابع "ندعو إثيوبيا لقبول مبدأ الوساطة للوصول إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم في مفاوضات سد النهضة، لتلبية متطلبات الدول الثلاث وتغليب التعاون بدلا من النزاعات".