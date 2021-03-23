مقتل ثلاثة من أفراد طاقم قاذفة روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن ثلاثة طيارين عسكريين لقوا حتفهم في روسيا اليوم الثلاثاء بعدما تعطلت مقاعد قذفهم خارج الطائرة التي من طراز تو -22، وفق ماذكرت شبكة آر تي.





ذكرت وزارة الدفاع: "تعطل نظام قذف المقاعد خلال الإعداد المخطط له لرحلة من طراز تو -22 إم 3 في مطار في منطقة كالوجا".





أضافت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن ثلاثة من أفراد من الطاقم أصيبوا بجروح قاتلة بسبب الارتفاع غير الكافي لنشر المظلات".





أرسلت لجنة حكومية إلى مكان الحادث بالقرب من مدينة كالوجا على بعد 190 كيلومترا جنوب غربي العاصمة موسكو لتفقد الحادثة والنظر في أسباب الحادث.





ونقلت وكالة أنباء تاس الحكومية عن مصدر قوله إن أحد أفراد الطاقم نجا.





تم تصميم القاذفات الإستراتيجية Tu-22M3 التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الحقبة السوفيتية من قبل روسيا.









الحوادث التي تشمل الطائرات المدنية والحربية الروسية شائعة إلى حد ما ، وعادة ما تكون ناجمة عن عطل فني أو خطأ بشري.





لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم عندما تحطمت قاذفة من طراز Tu-22M في منطقة مورمانسك الشمالية في يناير 2019.



















