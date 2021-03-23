العراق .. إصابة وزير الشباب والرياضة بكورونا

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بإصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، بفيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اليوم عن تسجيل 4494 إصابة جديدة، و30 وفاة بفيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات الكلي الى 14066 وفاة، منذ بدء الجائحة والى الان.

وسجل العراق اليوم 4125 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من هذا الوباء، 723286 حالة شفاء.





وكان مجلس الوزراء العراقي قرر فتح الاسواق والمطاعم والمقاهي بعد 22 من الشهر الجاري، مؤكدا أن حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملًا.





وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "ابدى تضامنا مع الشعب الكوردي بذكرى جريمة حلبجة".





وأوصى الكاظمي بتحويل المآسي التي شهدها العراق إلى فرص للبناء، حسب ناظم.





وتحدث عن "جماعات حاولت تفجير أبراج الكهرباء في منطقة الراشدية"، مؤكدا أن "هذه الأعمال لن تستطيع إيقاف الجهد الحكومي في إنتاج الكهرباء"، لافتا الى أن "محاولات عرقلة عمل المحافظات والاعتداء على القوات الأمنية أمر مرفوض".





ودعا المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين إلى "تحديث معلومات البطاقة البايومترية"، كاشفا عن ان "الحكومة تواجه الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم".





وأعرب عن خشيته من "ارتفاع أعداد الإصابات" بفيروس كورونا، مؤكدا أن "الكوادر الصحية تبذل جهودًا كبيرة في تقليل الإصابات".





وقررت الحكومة "فتح الاسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية بعد 22 من الشهر الجاري"، حسب ناظم، مؤكدا أن "حظر التجوال من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملًا".



