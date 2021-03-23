محلل سياسي: سد النهضة يؤثر على الزراعة بمصر والملاحة السودانية

قال كمال كرار، المحلل السياسي السوداني، إنه مهما كانت المزايدة الإثيوبية للملء الثاني لسد النهضة فهي قضية لابد أن تحسم بين دول المصب.





أضاف كمال كرار، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن المياه هي قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن النظام السياسي السوداني القديم خلال حكم البشير كان متواطئًا في قضية السد.





أوضح أن سد النهضة سوف يؤثر على المزارعين المتواجدين حول نهر النيل وبالتبعية على الزراعة في مصر، كما أنه سيؤثر على الملاحة السودانية.



