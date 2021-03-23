نائب يطالب بتخصيص نموذج شارع ٣٠٦ للشباب بالغردقة

طالب النائب محمد سعيد الدابى وكيل لجنة السياحة والثقافة والاعلام والاثار بمجلس الشيوخ بتخصيص مكان لتنفيذ مشروع "HURGHADA STREET FOOD COURT" و هو عبارة عن منافذ بيع (ثابتة أو متحركة )للماكولات و المشروبات السريعة بشكل جديد و جذاب تخدم شباب المحافظة و جميع الزائرين للمدينة و بالإضافة إلى عقد دورات تأهيلية و تدريبية لجميع العاملين بالمشروع ليكونوا خير ممثل لمجتمع البحر الأحمر أمام العالم أجمع .













وأشار النائب ، إلي أن المشروع من خلال التعاون مع جمعية شباب الغردقة الحر تشجيعًا للشباب للإعتماد على النفس و الحث على الإبتكار و فتح مشاريع صغيرة و متوسطة تطبيقًا لرؤية الدولة "مصر 2030" والتنمية المستدامة على غرار مشروعات شارع 306 التى تم تطبيقها فى عدد من محافظات الجمهورية و كذلك بحكم طبيعة مدينة الغردقة السياحية و ما تتميز به من أماكن مباشرة على البحر الأحمر ، مؤكدا على موافقة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على المقترح و أنه تم تخصيص بالفعل شارع لهذا المشروع و طالب بدراسة طريقة التنفيذ







