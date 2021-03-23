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برلمان

نائب يطالب بتخصيص نموذج شارع ٣٠٦ للشباب بالغردقة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:45 م
النائب محمد الدابي
النائب محمد الدابي عضو مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
طالب  النائب محمد سعيد الدابى وكيل لجنة السياحة والثقافة والاعلام والاثار بمجلس الشيوخ  بتخصيص مكان لتنفيذ  مشروع  "HURGHADA STREET FOOD COURT" و هو عبارة عن منافذ بيع  (ثابتة أو متحركة )للماكولات و المشروبات السريعة بشكل جديد و جذاب تخدم شباب المحافظة و جميع الزائرين للمدينة و بالإضافة إلى عقد دورات تأهيلية و تدريبية لجميع العاملين بالمشروع ليكونوا خير ممثل لمجتمع البحر الأحمر أمام العالم أجمع .



 وأشار النائب ، إلي أن المشروع من خلال التعاون مع جمعية شباب الغردقة الحر تشجيعًا للشباب للإعتماد على النفس و الحث على الإبتكار و فتح مشاريع صغيرة و متوسطة تطبيقًا لرؤية الدولة "مصر 2030" والتنمية المستدامة على غرار مشروعات شارع 306 التى تم تطبيقها فى عدد من محافظات الجمهورية و كذلك بحكم طبيعة مدينة الغردقة السياحية و ما تتميز به من أماكن مباشرة على البحر الأحمر ، مؤكدا على موافقة  اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على المقترح  و أنه تم تخصيص بالفعل  شارع لهذا المشروع و طالب بدراسة  طريقة التنفيذ 


 واكد الدابى على ضرورة عقد حوار مجتمعى مع مسئولى الجهات التنفيذية المعنية بالمشروع لدراسة الأمر و تقديمه بالشكل الذى يليق بمدينة الغردقة  أمام العالم
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