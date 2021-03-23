البنتاجون: قلقون من التصرفات العدوانية لـ الصين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، جون كيربي إن الولايات المتحدة قلقة من التغييرات التي تجريها القوات الصينية وانعدام الشفافية المتعلق بما يفعلونه، والتصرفات العدوانية التي تقوم بها في المجال البحري.





وخلال مؤتمر صحفي قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع العراق.





وأضاف:"القرار بشأن موعد مغادرة أفغانستان سيتخذ بالتنسيق مع الحلفاء".





وتابع:"إجمالي تكلفة الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان بلغت 825 مليار دولار منذ عام 2001".





وأوضح أنه من الصعب الآن تحديد تاريخ محدد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لكننا سننفذ انسحابا آمنا ومنظما.





وبشأن سوريا، أوضح أن داعش في سوريا تهديد متضائل لحد كبير وليس لديه نفس الموارد التي كانت من قبل لكنه لا يزال هناك.



