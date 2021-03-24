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مسئول أردني سابق : الأردن تقف مع مصر في قضية سد النهضة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:16 ص
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية السابق، إن العلاقات المصرية الأردنية يرسمان منهجية جديدة في التعامل العربي المشترك.

وأضاف الدكتور جواد العناني، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس الثلاثاء، أن استمرار التنسيق بين مصر والأردن على مدار 36 عامًا لم يتوقف، وهناك جدية لاستمرارية الأمور بين البلدين ستؤدي في النهاية لتفاهمات لا يحدث انقسامات بعدها.

وأوضح أن هناك استثمارات اقتصادية واستراتيجية وتنموية بين البلدين تعود بالفائدة على الجميع، بالإضافة إلى التعاون في جائحة كورونا.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية المرتقبة بين مصر والأردن والعراق سوف تخلق كتلة متسالمة، ونريد أن نخلق جبهة نعزز من خلالها بعضنا البعض في القضايا الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية.

وأكد نائب نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية السابق، أن الأردن تقف مع مصر في قضية سد النهضة.
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