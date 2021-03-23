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هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الأحدث.. تعرف على الفنانين المصابين بكورونا وتطورات حالتهم الصحية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:30 م
صدى البلد
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خالد صواف

أصيب العديد من الفنانين في الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، ويكشف "صدى البلد" في التقرير التالي تطورات الحالة الصحية للنجوم المصابين بكورونا.



هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

تعاني هنادي من بعض الإجهاد مع شعورها بالصداع و ببعض الآلام في الجسم وذاك بسبب تأثير الفيروس عليها ، ولكن حالتها مستقرة إلى حد كبير.


أما أحمد خالد صالح فحالته مستقرة ولا يعاني الا من أعراض خفيفة خاصة بالكورونا.


وكان أحمد قد كذب عبر صدى البلد الشائعات التي انتشرت بخصوص معرفته بالاصابة بكورونا وتعمده النزول للتصوير في المسلسل .

 

هنا الزاهد وشقيقتها

استقرت حالة هنا الزاهد بشكل كبير وذلك بعد أن كانت تعانى في الساعات الأخيرة من سرعة في دقات القلب وارتفاع بسيط في درجة الحرارة ، حيث مازالت تخضع للعزل المنزلي وتنتظر هنا خلال الفترة المقبلة إجراء مسحة طبية  للتأكد من شفائها أم لا .


أما شقيقتها الصغرى نور فحالتها مستقرة بشكل طبيعي ، وتخضع هي الاخرى للعزل المنزلي .


ريهام أيمن

اقتربت ريهام أيمن من قضاء أسبوعين تقريبا وهى تخضع للعزل المنزلي، وحالتها مستقرة حاليا وستخضع لمسحة طبية غدا للتأكد من شفائها أم لا.


وكانت ريهام أيمن قد نشرت لها  صورتين منذ ثلاثة أيام  عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "اليوم التاسع في العزل المنزل.. مزاج ممل أتمنى أن يبقى الجميع بأمان".

 

حمزة السقا نجل أحمد السقا


يخضع حمزة يخضع حاليا للعزل المنزلي ولا توجد عليه أى أعراض .. وسيتم إجراء مسحة طبية له خلال يومين للتأكد من شفائه أم لا.


وقال الفنان ياسين السقا، الابن الأكبر للنجم أحمد السقا ، لصدى البلد  إن نتيجة مسحة كورونا الخاصة بوالده النجم أحمد السقا جاءت "سلبية" هو وجميع أفراد أسرتة باستثناء أخيه الأصغر حمزة .

 

وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد"، "أفراد العائلة أجروا مسحة طبية منذ يومين بالصدفة ليجدوا أن نتيجة جميع العينات سلبية ما عدا حمزة.

 

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الأحدث.. تعرف على الفنانين المصابين بكورونا وتطورات حالتهم الصحية
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الأحدث.. تعرف على الفنانين المصابين بكورونا وتطورات حالتهم الصحية
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الأحدث.. تعرف على الفنانين المصابين بكورونا وتطورات حالتهم الصحية
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