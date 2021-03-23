أبرز معلومات عن مومياء الملكين تحتمس الأول والثاني

تنقل في عرض احتفالي مومياء الملك تحتمس الأول والملك تحتمس الثاني يوم ٣ أبريل القادم ضمن موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.





وذكرت وزارة السياحة والآثار فى بيان لها، أبرز المعالم التاريخية للمومياتين كالآتي:





اعتلى الملك تحتمس الأول من الأسرة ١٨ من عصر الدولة الحديثة، عرش البلاد عند بلوغه سن الأربعين بعد وفاة الملك أمنحتب الأول، ويُعْتَقد أن فترة حكمه أمتدت إلى أكثر من عشر سنوات.





كانت زوجته الرئيسية تدعى "أحمس"، وقد أنجبا العديد من الأبناء منهم الملكة حتشبسوت.

عُرِف الملك تحتمس الأول كملك محارب عظيم، في عهده امتد الحكم المصري ناحية الجنوب. وقد فتحت حملاته العسكرية فرصًا جديدة للتبادل التجاري والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول المجاورة لمصر.





تم العثور على موميائه بخبيئة الدير البحري عام ١٨٨١ داخل زوج من التوابيت صُنِعا للملك من قِبَل ابنه الملك تحتمس الثاني، في حالة ممتازة من الحفظ .





أما الملك تحتمس الثاني فهو ابن الملك تحتمس الأول، وأخذ شرعيته في الحكم من خلال زواجه من أخته غير الشقيقة حتشبسوت، ابنة الملكة أحمس الزوجة الرئيسية للملك تحتمس الأول، خلفه على العرش ابنه تحتمس الثالث.



