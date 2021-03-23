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هاني الناظر : الفيروسات تنشط بشكل كبير بدرجات الحرارة الحالية..فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:55 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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محمود محسن
كشف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق واستشاري الامراض الجلدية، خطورة الفيروسات وتنشطها في فصل الصيف، موضحا اننا الأن نشهد اختلاف في درجات حرارة في الجو، لذلك تنشط من خلالها الفيروسات ما بين 21 إلى 22 درجة.

وأضاف الناظر خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه، أن طقس اليوم وأمس يؤثر على مرضى الحساسية وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة .


وتابع رئيس المركز القومى للبحوث الاسبق واستشاري الامراض الجلدية  أن أكبر خطأ نقع فيه عدم إرتداء الكمامات مؤكدا أنه لو يعلم الناس ما تقوم به الكمامات من حمايتهم ضد فيروس كورونا "لناموا بيها".

وأشار الناظر إلى أن هناك فترات يجب أن نتحاشى أن نجلس في أشعة الشمس مؤكدا أن تلك الفترة تكون في فترة الظهيرة وساعتين قبلها وبعدها حيث تكون محملة بالأشعة فوق البنفسجية الضارة.
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