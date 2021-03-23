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أخبار العالم

الحقيقة وراء جريمة كولورادو.. عائلته تكشف الأسباب الأولى لفتحه النار على الناس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:18 م
صور أولى لمرتكب الجريمة
صور أولى لمرتكب الجريمة
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محمد علي
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مرتكب مجزرة كولورادو مهاجر سوري يبلغ من العمر 21 عامًا، أثار الرأي العام الأمريكي ودعا الرئيس جو بايد للخروج والمطالبة بالحد من وجود السلاح بأيدي  المدنيين.

وقالت التقارير الصحفية إن عائلة مطلق النار في كولورادو، ذكرت إنه كان يعاني من أمراض نفسية وانها ما ادت إلى قيامه بجريمته التي راح ضحيتها 10 أشخاص. 

وذكرت الصحيفة، إن مسلح  كولورادو يشتبه في قتله 10 أشخاص في محل للبقالة يوم أمس الاثنين.

ولفتت إلى إن المدعو العيسى يعاني من حالة من  "جنون العظمة"، الذي أودى به لارتكاب فعلته. 

وأطلق أحمد العيسى ، 21 عامًا ، من أرفادا ، النار على الضحايا ببندقية نصف آلية في متجر  في بولدر ، على بعد حوالي 28 ميلًا شمال غرب دنفر. 

واعتقل العيسى في مكان الحادث لكنه نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في ساقه في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة. 

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق يوم الثلاثاء ونقله إلى السجن في انتظار مثوله أمام المحكمة لأول مرة. 

لا يزال الدافع وراء المذبحة غير واضح. 

يُعتقد أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تخص المشتبه به وتظهر عائلته أنه ولد في سوريا وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في الثالثة من عمره. 

نشأ في أرفادا ، على بعد حوالي 30 ميلًا من مكان وقوع المجزرة ، والتحق بمدرسة أرفادا الغربية الثانوية ، حيث لعب في فريق المصارعة. 

وصف أفراد الأسرة المتهم بأنه كان "منفتحًا"  على المجتمع عندما كان طفلًا ، لكنهم قالوا إنه أصبح "عدائيًا  للمجتمع" بشكل متزايد بعد تعرضه للتنمر في المدرسة الثانوية. 


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