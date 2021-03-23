القباج توضح دور وحدات التضامن بالجامعات الحكومية ..فيديو

أكد صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي، وحدات التضامن المتواجدة داخل الجامعات تعمل علي 3 محاور منها بناء الإنسان المصري والتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتحفيز المشاركة في برامج التنمية وبالتالي قمنا بأنشاء حاضنات للفائقين في 10 جامعات حكومية.





واضاف هاشم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : جميع الدول تتقدم نتيجة أبحاثها العلمية ، والقدرات البشرية المتواجدة فيها مؤكدا أن وزارة التضامن قامت بتوقيع بروتكول تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدات للتضامن داخل الجامعات .





وأوضح هاشم ، الهدف الأول للوزارة في الوقت الحالي رتكز علي بناء الإنسان المصري بما يسمي الاستثمار في البشر عن طريق دعم وتشجيع مجالات البحث العلمي الذي يعد قوام حضارة أي دولة .

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