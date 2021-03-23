بالفيديو.. لايف كوتش يشرح كيفية التعامل مع جواز الصالونات

قال أيمن فتيحة ، لايف كوتش ومعالج صدمات، إن تختلف كثير من الفتيات فى آرائهن حول قبول الزواج عن حب أم صالونات كما يطلق البعض عليه، فإما أن يكون الارتباط أو الزواج بعد قصة حب كبيرة، أو يكون فقط عن طريق التعارف والمقابلة واقتناع كلا الطرفين ببعضهما البعض، لكن وسط كل ذلك الاختلاف.





وأضاف "فتيحة"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن إتاحة الفرص بمختلف أشكالها للتعارف بين الطرفين، إلا أن زواج الصالونات ما زال موجودًا وتتم زيجات عديدة عن طريقه ، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج سوى لشخص متعدد العلاقات يقوم بإرشاد العريس أو العروسة عن وجود شخص مناسب له، ومن ثم يتم تحديد موعد للمقابلة والتحدث لبعض الوقت، وتتوالى الخطوات.





وتابع: "تتفق الكثيرات مع تلك الطريقة أو تختلف، لكنها طريقة متواجدة، وتتم زيجات عديدة عن طريقها"، مشيرا إلى أن زواج الصالونات عاد وبقوة فى السنوات الأخيرة، بالرغم من اختلاف طرق التعارف عن السنوات الماضية، خاصة وأن الأمر لا يستدعي القلق مثلما تفكر الكثير من الفتيات، بل يمكن التعارف المناسب فيه عن طريق أخذ بعض الجوانب في الاعتبار.







