بعد القبض على أخطر تجار تزوير العملة.. ما هي عقوبات القانون؟

انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع تزوير العملات الرسمية والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي كما تمثل خطرا يهدد المواطنين ويأتي سبب انتشارها هو الرغبة في تحقيق أغراض شخصية غير مشروعة يكون هدفها الأعلي هو جني الأموال الطائلة، ويرجع تزايد هذا النوع من الجرائم أيضا بسبب الأساليب التكنولوجية المتاحة الذي مكنت هؤلاء المجرمون من التزييف والمحاكاة.





ولا يوجد شك في أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تواصل جهودها في تتبع ورصد المجرمين، ويوما بعد يوم يتم ضبط تشكيل عصابي، إلا أن هذه المرة تمكنت القوات من ضبط أخطر تشكيل جماعي لتجار العملة بالقاهرة الذين يزورون العملات الوطنية.





وقد واجه قانون العقوبات في الباب السادس عشر منه جرائم التزوير والتزييف حيث وضع عقوبات رادعة تهدف إلي دحر هذا النوع من الجرائم، فضلا عن حماية الممتلكات المادية للمواطنين الذين يتعرضون لهذا الإحتيال.





ونصت المادة (211) من القانون علي معاقبة كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، بتوقيع الجزاء بالسجن المشدد





ويواجه أيضا كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، عقوبة السجن المشدد ، أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين وذلك وفقا للمادة (212) .









المادة (213)





يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.









كما أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة، أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر (المادة (214) ..









وأشارت المادة (214) مكراا إلي أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.









وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.