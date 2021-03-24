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تكنولوجيا

تخفيض على سعر هاتف Galaxy S21 Ultra .. تفاصيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:13 ص
تخفيض خرافى على سعر
تخفيض خرافى على سعر هاتف Galaxy S21 Ultra .. تفاصيل
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ندى على
يعد هاتف Galaxy S21 Ultra ، الأكثر تميزا في سلسلة سامسونج الجديدة، Galaxy S21 ، كما أنه واحدا من أفضل هواتف الأندرويد الحالية، ويتمتع بعدد من المميزات حيث أنه أول هاتف من فئة S الذى يأتى مع القلم الألكتروني الذكى S Pen . 

وبحسب موقع Engadget فإنه تم تخفيض سعر هاتف  Galaxy S21 Ultra حوالى ٩٠٠ دولار أمريكي بدلا من ١٢٠٠ دولار، أى ما يعادل حوالى ١٤٢٠٠ جنيه مصري.
، وذلك لنسخة 128 جيجا بايت. 

ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra ، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع 4 كاميرات الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف Galaxy S21 Ultra ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy S21 Ultra ، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100.

ويمكنك الإضطلاع على العرض من خلال هذا الرابط

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