مدير مستشفى عزل بعين شمس يحذر من مخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

حذر الدكتور اسامة اشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية مؤكدا علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتي يكون لدينا عدد كافي من المواطنين استخدموا التطعيم و تكون لديهم مناعة قائلا "الكمامه و الابتعاد عن اقرب شخص مسافه ٢متر هام جدا "





وأوضح الدكتور اسامة خلال تصريحاته لصدي البلد ان السبب الذي يدخل مصر في الموجة الثالثة هوعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية .





وأكد مدير مستشفي العزل إن هناك زيادة طفيفة فى استقبال أعداد مصابى كورونا، ولكن هذه الزيادة قبل عودة الطلاب إلى الجامعات والمدارس، مؤكدا أن عودة المدارس والجامعات لم يظهر لها تأثير حتى الآن في زيادة أعداد كورونا.





وشدد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.

وأكد أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، ويوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.





