ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى مركزي جديد بكفر سعد في دمياط

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:39 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مع الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و مديرى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.. 

وقد تناول الاجتماع استعراض المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى مركزى جديدة بكفر سعد وذلك لتوفير خدمات طبية افضل لأهالى مدينة كفر سعد والقرى التابعة لها.

جاء ذلك لمواكبة المخطط الخاص  بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع.

فيما وقد وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها بسرعة إتخاذ الخطوات المطلوبة لاختيار الموقع المناسب، لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية.

اقرأ أيضا:
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 37 محضر عدم ارتداء كمامة في حملات بدمياط

تحرير 66 محضراً لمخالفي تعليمات ارتداء الكمامات الطبية بدمياط

ننشر خطة تطوير 28 قرية بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

اصطفاف 160 من المعدات لتطوير 28 قرية في دمياط .. شاهد

حياة كريمة تحقق أحلام مواطنى قرى كفر سعد في دمياط.. شاهد

ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالسعدية البحرية في دمياط

ترشيحاتنا

رغم وفاتها .. أحلام الجريتلي تظهر في إعلان مسلسل نسل الأغراب

حتحوت يكشف التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا .. ومركز جديد لـ محمد صلاح .. فيديو

بسبب سوء الأحوال الجوية ... السيطرة على حريق في منزل بأحد مراكز الدقهلية

مصرية تتولى منصب عمدة في أمريكا : أعتز وأفتخر ببلدي

يا فرحة ما تمت.. انهيار منصة إستاد رياضي بالمشجعين| فيديو وصور

وزير التعليم: سنراقب لجان الامتحانات بالكاميرات وسنتعامل مع الغشاشين بعقوبات صارمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور