تعرف على المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى مركزي جديد بكفر سعد في دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مع الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و مديرى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية..





وقد تناول الاجتماع استعراض المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى مركزى جديدة بكفر سعد وذلك لتوفير خدمات طبية افضل لأهالى مدينة كفر سعد والقرى التابعة لها.





جاء ذلك لمواكبة المخطط الخاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع.





فيما وقد وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها بسرعة إتخاذ الخطوات المطلوبة لاختيار الموقع المناسب، لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية.





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