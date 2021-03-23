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أخبار العالم

دولة عربية تمنع استيراد الموبايل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:31 م
موبايل
موبايل
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محمود نوفل
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بسوريا بيانا أعلنت فيه عدم السماح باستيراد الأجهزة الخلوية بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها ستقوم بإعداد ما يلزم للسماح لأصحاب الأجهزة الخلوية بالتصريح عن اجهزتهم التي عملت على الشبكة السورية حتى تاريخ نفاذ القرار في 18/3/2021 فقط.

ذكرت الهيئة أنه سيتم إيقاف أي جهاز خلوي سيعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاریخ 18/3/2021 بشكل فوري مع عدم امكانية التصريح عنه وفق ما تضمنه القرار.

كما يتم وضع شروط إجرائية مع مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات للقادمين إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، بحيث سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوما شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو اي منافذ حدودية حيث سيتم إصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لاحقة.

دعت الهيئة جميع المشتركين لعدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز والإبلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات بحقه.

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