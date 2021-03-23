هاني البدري يوضح العلاقات المصرية الأردنية .. تفاصيل

قال هاني البدري ، الإعلامي الإردني ، إن العلاقات المصرية الأردنية تظل كما هي وطيدة ونموذجية ، رغم التغيرات الأقليمية التي تحدث مثل : محاولة حل القضية الفلسطينية ، وجائحة كورونا ، والإدارة الأمريكية الجديدة .

وأشار " هاني البدري " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، إلى أن المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الوزراء المصري ونظيره الأردني ، يعكس هذه العلاقات ، بالإضافة إلى محاولة التنسيق بين البلدين والنظر في كافة القضايا الإقليمية .





وتابع الإعلامي الإردني ، أن هذا المؤتمر يوجه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأردني ، بالنظر في كافة القضايا ، خاصة معاهدة السلام التابعة لدولة إسرائيل ، مؤكدًا أن جائحة كورونا تحتاج لتخطيها ، دور مكثف من كلا البلدين مصر والأردن .





وأضاف " البدري " ، أن الأردن كانت تعاني من قلة وعي المواطنين تجاه جائحة كورونا ، وعدم استجابتهم للإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، والتباعد الإجتماعي ، مشيرًا إلى أن كان هناك تدخل فوري من الرئيس الإردني الأسبوع الماضي ، حيث قم بإقالة وزير الصحة ، وحث الشعب الأردني على ضرورة المكافحة من أجل محاربة هذه الجائحة وتخطيها بأقل الخسائر .