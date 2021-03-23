أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ

شيع مساء اليوم المئات من أهالى قرية شاوة التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية جنازة الشاب محمد أشرف عبد الوهاب عبد القادر ، ٣٠ عاما ، عامل الدليفري شهيد لقمة العيش والذى لقى مصرعه اليوم اثر سقوط شجرة كافور كبيرة عليه من داخل استراحة محافظ الدقهلية.





فيما تم أداء صلاة الجنازة عليه امام مقابر القرية وسط حاله من الحزن الشديد ومطالبات بالقصاص من المتسبب فى الاهمال الذى ادى لسقوط الشجرة ووفاته .





وكان اخكارا قد ورد لمديرية امم الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة كافور ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية على أحد المارة ووفاته في الحال .





وانتقل مدير الامن وضباط وحدة مباحث ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ بالفحص تبين ان احدى شجرات الكافور العتيقة بداخل الاستراحة قد سقطت بفعل الرياح التى تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية مما ادي إلى حدوث كسر بسور الإستراحة وسقوطها في الشارع وتصادف مرور شخص يدعي" محمد أشرف عبد الوهاب عبد القادر ، ٣٠ عاما"، ومقيم قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، عامل دليفري بإحدى شركات توصيل الطلبات مما ادي إلى وفاته في الحال.



