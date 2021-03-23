ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:53 م
جثمان ضحية شجرة استراحة
جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
Advertisements
همت الحسينى
شيع مساء اليوم  المئات من أهالى قرية شاوة التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية جنازة الشاب محمد أشرف عبد الوهاب عبد القادر ، ٣٠ عاما ، عامل الدليفري شهيد لقمة العيش والذى لقى مصرعه اليوم  اثر سقوط شجرة كافور كبيرة عليه من داخل استراحة محافظ الدقهلية.

فيما تم أداء صلاة الجنازة عليه امام مقابر القرية وسط حاله من الحزن الشديد ومطالبات بالقصاص من المتسبب فى الاهمال الذى ادى لسقوط الشجرة ووفاته .

وكان اخكارا قد ورد لمديرية امم الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة كافور ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية على أحد المارة ووفاته في الحال .

وانتقل  مدير الامن وضباط وحدة مباحث ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ  بالفحص تبين ان احدى شجرات الكافور العتيقة بداخل الاستراحة قد سقطت بفعل الرياح التى تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية مما ادي إلى حدوث كسر بسور الإستراحة وسقوطها في الشارع وتصادف مرور شخص يدعي" محمد أشرف عبد الوهاب عبد القادر ، ٣٠ عاما"، ومقيم قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، عامل دليفري بإحدى شركات توصيل الطلبات مما ادي إلى وفاته في الحال.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، على ذمة تصرفات النيابة والتى  صرحت تسليم الجثمان لذويه والدفن كما كلف مدير الامن مسئولي حي شرق المنصورة، وقوات الحماية المدنية بتقليم عدد من الأشجار ورفع أثار الحادث.
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
أهالى شاوة في الدقهلية يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة المحافظ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة وعمود إنارة على السكة الحديد بالدقهلية

انقلب بيهم الميكروباص بعد الامتحان.. إصابة 13 طالبا بالدقهلية

سقوط شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية يتسبب في وفاة عامل دليفرى

وفيات وخسائر.. ماذا فعلت العاصفة الترابية في محافظات مصر؟

ترشيحاتنا

بسبب سوء الأحوال الجوية ... السيطرة على حريق في منزل بأحد مراكز الدقهلية

مهاجم أتلتيكو مدريد يسقط مغشيا عليه في تدريبات الفريق.. فيديو

بالصور.. ننشر خريطة توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

نشعر بارتياح .. وزراء داخلية العرب يعلقون على مبادرة السعودية بشأن اليمن

من عيد ميلاد حسين فهمي .. فاتن موسى تثير الجدل بأنوثتها برفقة زوجها

لماذا نعت نقابة الأطباء عصام العريان ولم تنعَ نوال السعداوي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور