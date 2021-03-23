التعليم تحسم مصير الطلاب الحاصلين على "عدم اجتياز" في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

و قد أعلنت أمس وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 .

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، شرحا مفصلا للألوان والعلامات الموجودة في كارت الخاص بإعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم .





رابط نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي2021 وقالت وزارة التربية والتعليم عن





- تشير المنطقة الزرقاء الى اجتياز الطالب الاختبار بتفوق وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسيا متميزا في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.





- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتيار الطالب الاختبار في المادة بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة ومازالت امامه الفرصة لتحسين الاداء وتحقيق مستوى متفوق.









- تشير المنطقة الصفراء الى اجتياز الطالب للاختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة في المادة ولكن مازال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين ، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت درجة النتيجة.





- تشير النقطة السوداء على الشريط الى اداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.





- تشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية ، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من ادائه في مقابل اداء الطلاب على مستوى الجمهورية .





- الدرجة العظمى من 100 والصغرى من 50.

- إن لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر قياس الاداء وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة.





وكان قد تداول عدد من أولياء الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبرا مفاده أن السيستم الخاص بـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم "واقع".





ومن جانبه عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه الشديد من الترويج لـرسالة "السيستم واقع" اليوم بالتزامن مع بدء إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ، نافيا صحة ذلك تماما.









وقال وزير التربية والتعليم خلال رده على مثل هذه الرسائل المتداولة حاليا على جروب التعليم مشروع الأمة عبر تطبيق واتس اب : " يا ريت نتحقق قبل كتابة مثل هذا!"