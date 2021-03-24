آداب القاهرة توجه تعليمات هامة لطلاب الفرقة الرابعة .. تفاصيل

أعلنت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين.
وكان قد أقرَّ المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيًا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.
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وأعلنت ادارة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين .
وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.