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تعليم

آداب القاهرة توجه تعليمات هامة لطلاب الفرقة الرابعة .. تفاصيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
‎أعلنت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين.

وكان قد أقرَّ المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيًا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

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‎وأعلنت ادارة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين .

وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.
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