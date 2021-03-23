«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة: ارتدوا الملابس الثقيلة مرة أخرى

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الساعات القليلة المقبلة في يوم الأربعاء، ستنشط الرياح مرة أخرى، مع إثارة الرمال والأتربة، وهي موجودة حاليا على السواحل الغربية مثل السلوم ومطروح، وبعد ساعات قليلة، ستمتد إلى الإسكندرية.





وأضاف «شاهين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه سيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة، وهذه الأتربة ستتقدم إلى الوجه البحري والقاهرة، بعد بداية يوم الأربعاء، موضحا أن الأتربة ستنتهي مساء يوم الأربعاء، ويوم الخميس.





وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة، يقترب من 8 درجات إلى 10 درجات مئوية، موجها نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى، لكي لا يصابوا بالبرد مرة أخرى.



