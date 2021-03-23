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أخبار العالم

رغم المأساة .. أول تعليق من لبنان على مبادرة السعودية بشأن اليمن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:38 م
لبنان
لبنان
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مـيــــس رضـــا

رحبت الجمهورية اللبنانية بمبادرة المملكة العربية السعودية، لإنهاء الأزمة في اليمن، متمنيةً للمملكة النجاح والتوفيق، وأن يعم السلام العالمين العربي والدولي.

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، اليوم في القصر الرئاسي، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالله بخاري.

 

وأوضح السفير أن اللقاء الذي جاء تلبية لدعوة من فخامته، جرى خلاله استعراض ومناقشة أبرز المستجدات الراهنة، والتأكيد على أنّ المملكة لطالما أعربت عن وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد بوجه كل الأزمات، وأنّ الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزاتِ السياسةِ الخارجية للمملكة، التي تحرص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 

وقال: "إنّ سيادة لبنان إنجازٌ تاريخي تحقَّق عبر نضالاتِ الشعب اللبناني، ونحن نحترم هذه السيادة، ونشدّد على احترام وإلتزامِ المملكةِ بسيادةِ لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وبشكلٍ خاص على ضرورةِ الإسراعِ في تأليف حكومة قادرةٍ على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء ".

 

وأكد أهمية مضامينِ قراراتِ مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 والقراراتِ العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرارِ لبنان واحترام سيادتهِ ووحدته وأن اتفاق الطائف هو المؤتمنُ على الوحدةِ الوطنية وعلى السلمِ الأهلي في لبنان.

 

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيل حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية من جراء عدم تشكيل الحكومة، تضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا
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