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لماذا نعت نقابة الأطباء عصام العريان ولم تنعَ نوال السعداوي؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة أخذت قرارًا بعد نعى عصام العريان بأن لا يتم نعى إلا شهداء كورونا أو الذين لهم إسهامات في المجال الطبي.

وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إسهامات الدكتورة نوال السعداوي كانت في مجال الثقافة والأدب، لافتًا إلى أن معركتها ضد ختان الإناث تعتبر إنجازا، ولكنه لا يصنف إنجازا طبيا أو اكتشافا علميا.

وأوضح أنه في عام حكم تنظيم الإخوان الإرهابي كانت هناك قوافل تمر بالمحافظات لعمل ختان مجاني، وهي عادة اجتماعية ضارة جدا بجسد الفتاة.

وتابع موقفي الشخصي غير موقف النقابة، والنقابة أدركت أنه كان خطأ شديد نعى عصام العريان لأنه موقف سياسي، وكان هناك انقسام شديد، ومعظم الزملاء الذين صوتوا لصالح نعيه أدركوا خطأهم، ولا نريد أن يكون الانقسام في النقابة على قضايا سياسية أو ثقافية.

وأردف: لم يحدث إطلاقا أن النقابة اخذت قرار برفض أو نشر نعى الدكتورة نوال السعداوي، ومعركتها ضد الختان نقدرها جدا، والنقابة مهنية تبعد تماما عن أي مشاكل بها انقسام بين الأطباء سواء ديني أو سياسي أو ثقافي.

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