أخبار التوك شو| تحذيرات مستشار الرئيس للصحة والموجة الثالثة لكورونا.. هجوم أحمد موسى على وزير الإعلام

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الملفات والموضوعات الهامة وأهمها:





الأرصاد تحذر المصريين من تقلبات طقس الغد .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءًا من اليوم تتحسن الأجواء، خاصة على القاهرة الكبرى، موضحا أنه سيكون هناك تغير في الكتلة الهوائية وانخفاض درجات الحرارة سوف نستشعره غدًا بشكل ملحوظ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، : "الكتلة الهوائية الشمالية الغربية التي سوف تدخل على الصحراء الغربية سوف تتسبب في إثارة الرمال والأتربة مرة أخرى، ولكن بشكل أقل، مشيرا إلى أنها سوف تسبب انخفاضا في الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى، وسوف تمتد إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد".

قال الدكتور محمد الأنصارى، استشارى المناعة، إن معدلات الاصابة بفيروس كورونا تزيد فى الربيع، وذلك وفقًا للدراسات التى أكدت ذلك وتم عملها فى 132 دولة ووجدوا أن هناك علاقة وثيقة بين الربيع وانتشار فيروس كورونا.

وأضاف الأنصارى، خلال حديثه ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أن الفيروس ينتقل مع حبوب اللقاح فى الهواء يؤدى إلى استشناق الإنسان لحبوب اللقاح مما يؤدى إلى إضعاف الجهاز التنفسي، ويجعل سهولة الإصابة بفيروس كورونا سهلة.

وتابع أن فيروس كورونا يزيد نشاطه وقدرته على تثبيط الجهاز المناعى تزيد فى فصل الربيع، وذلك تزامنا مع زيادة الأتربة فى الجو.

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، هذه الدورة هي رقم 29 لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن وتم من خلال هذه الدورة التوقيع علي 7 اتفاقيات إطارية ومنها التعاون في مجال الموارد المائية والربط الكهربائي .

واضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية علي قناه " اكسترا نيوز " : اللجنة المشتركة المصرية الأردنية من اللجان القليلة التي عقدت 29 دورة وهذا رقم قياسي و هذا يدل علي قوة العلاقات بين البلدين وعلي التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .

وأوضح هريدي ، خلال الفترة الماضية كان هناك زيادة في اللقاءات التي جمعت بين الرئيس السيسي وبين ملك الأردن وهذا يؤكد علي التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات .





عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا من داخل سوقي الاثنين والسيدة زينب.

أظهر التقرير ركودا في حركة الشراء والبيع داخل سوقي الاثنين والسيدة زينب.

وعبر موسى، عن عدم سعادته بحالة الركود التى تضرب السوقين، مؤكدا أن هذين السوقين الأسعار بهما رخيصة جدا عن أي أسواق أخرى.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، لماذا ضعفت القوى الشرائية للمواطنين للسائقين الهامين، متوقعا أن ترتفع نسبة حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.





انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء أثناء تقديمه برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، على ما يقدمه وزير الإعلام أسامة هيكل.

وأضاف موسى، أن كنت أتمنى أن يفتح وزير الإعلام صفحة جديدة مع الإعلام، لافتا إلى أن وزير الدولة للإعلام يريد ان يستحوذ على الإعلام. ووجه رسالة لـ المتنمر أيمن منصور ندا، قائلا :"هناخد حقنا بالقانون وسيقول كلمته ووقتها هناخد حقنا".





شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع ضد وزير الإعلام أسامة هيكل، قائلا : "من ساعة ما جه وحاطط الإعلام في دماغه".

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل يوم يخرج ويسيء للإعلام المصري، و المتنمر أيمن منصور ندا أساء للدولة المصرية، ووزير الدولة للإعلام يحتفي بالمتنمر أيمن منصور ندا ويطالب منه إلقاء محاضرات بالوزارة.

وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن هيكل ضد الإعلام المصري ويعاديه، مشيرا إلى أنه يعمل خارج سياق الدولة.

وتساءل موسى، :"ماذا يريد وزير الدولة للإعلام من الإعلام المصري"، موجها حديثه لهيكل، قائلا: "إيه كمية الحقد بتاعتك دي، ولديك كمية كبيرة من الحقد تجاه وسائل الإعلام".





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن البلاد تشهد الآن حالة جوية صعبة، موضحًا أن مرضى حساسية الأنف يعانون فى هذه الفترة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن جميع مرضى الحساسية والصدر عليهم عدم الخروج فى هذا الجو إذا أمكن، معلقًا " خليكم فى البيت".

ولفت إلى أن من يكون لديه شئ مهم عليه أن يخرج بـ 2 كمامة واحدة مبلله وأخرى عادية للوقاية من مشكلات الجو.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة و الوقاية، إنه فيما يخص دخول مصر الموجة الثالثة لـ كورونا، فإننا نتابع ما يحدث فى الدول الخارجية، من تغيرات و تحورات للفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن مصر فى مرحلة تذبذب، متسائلًا:" هل هناك احتمالية دخول الموجة الثالثة مصر ؟ فأجاب على نفسه.. محتمل، وهل من الممكن أن نظل كما نحن .. فأجاب على نفسه محتمل.





كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة في شهر رمضان المقبل، موضحًا أن فصل الربيع به أعلى درجة حرارة تسجلها مصر، بينما نسب الرطوبة في الصيف تكون أعلى ويصل لـ90%.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن رمضان يتخلله أيام من ارتفاع درجات الحرارة، كما أن رمضان به أيام به برودة، النصف الثاني من شهر رمضان يكون أكثر حرارة من النصف الأول من رمضان.

وأوضح أن موجة العاصفة الترابية بدأت منذ أول أمس، إلا أن هناك نشاط للرياح المحمل بالأتربة خصوصًا في المدن الجديدة والأماكن المكشوفة والرؤية منخفضة، ناصحًا مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، إذ أن هناك استمرار في الموجة الرملية والعاصفة الترابية ليوم الغد الأربعاء.



