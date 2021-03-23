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محافظات

صحة الشرقية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مفتش صيدلة إكلينكية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:37 م
مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية بالشرقية
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محمد الطحاوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، عن حاجتها لشغل وظيفة مفتش صيدلة إكلينكية، من العاملين بالقطاع الصحي، بناءً علي التعليمات الواردة من هيئة الدواء المصرية، وعلي القرار الوزاري رقم (٣٩١) لعام ٢٠٢١م، وطبقًا للكتاب الدوري رقم (٤) لعام ٢٠١٥م، ويشترط علي المتقدم أن يكون حاصلًا علي أحد المؤهلات الآتية:

زمالة في الصيدلة الإكلينيكية.

دكتوراه بالصيدلة الإكلينيكية.

ماجستير بالصيدلة الإكلينيكية.

فارم د.

البورد الامريكي.

دبلومة الصيدلة الاكلينيكية من أحد الجامعات المعتمدة.

بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية من أحد الجامعات المعتمدة.

والعمل لمدة عام علي الأقل في ممارسة الصيدلة الإكلينيكية في إحدى المستشفيات.

 

وأضاف البيان انه علي الراغبين في الترشيح تقديم الأوراق التالية إلي مدير عام الصيدلة، وذلك في موعد أقصاه ١٥ يوم من تاريخ الإعلان ٢٠٢٠/٣/٢٢، وهي:

١- طلب إلى مدير عام إدارة الصيدلة بديوان عام مديرية الصحة بالشرقية.

٢- السيرة الذاتية للصيدلي.

٣- بيان حالة وظيفية.

٤- صورة من الشهادات الحاصل عليها في الصيدلة الإكلينيكية.

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