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توك شو

مصورة واقعة التحرش بالمترو : لم اتصور سرعة القبض على المتهم..فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:50 م
متحرش المترو
متحرش المترو
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محمود محسن
قالت مريم الفتاة التى صورت واقعة التحرش بالمترو أنني لم اتصور أبدا السرعة الكبيرة التى تم خلالها القبض على المتهم مؤكدة انني قمت بعمل بلاغ صباحا وتم القبض على المتم مساءا.

وأضافت مريم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن اللمحامي ابلغني اليوم أنه من خلال المحكمة تم الحكم عليه 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه وهو أقصى حكم.

وتابعت الفتاة التى صورت واقعة التحرش بالمترو كنت مرعوبة من قيام المتهم بالفعل الفاضح من الانتقام مني حال معرفته تقديم بلاغا ضده.

وأشارت مريم إلى أنني أرى تلك المناظر يوميا  فى الشارع تحدث مع غيرى وشعرت أن الموضوع من الممكن أن يتطور ويحدث معي مثلما يحدث مع غيري.
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