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أخبار العالم

بينها مصر .. مجلس الوزراء العراقي يكشف عن تعاون ثلاثي يغير خارطة المنطقة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:46 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا
كشف المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي عن تحركات دبلوماسية واسعة في بغداد تتعلق بتعاون عربي يؤكد محورية الدور العراق كلاعب أساسي واستراتيجي في المنطقة بعد عودته لمحيطه العربي. 

وأوضح "مجلس الوزراء"، في تصريحات،  أن الأيام المقبلة تشهد انعقاد القمة العراقية المصرية الأردنية في العاصمة بغداد، كما أفصح المجلس عن زيارات مهمة متبادلة بين بلدان عربية والعراق لـ  تتحول العراق لـ مركزا دبلوماسيًا مهمًا لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلده وشعبه.

وأكد "مجلس الوزراء العراقي"، أنه يعمل جاهدًا وبجدية لـ أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة.
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