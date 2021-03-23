مفاجأة.. استشاري أول مناعة يوضح أعراضا جديدة لـ كورونا

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن هناك دراسة بريطانية تؤكد أن الدوخة وطنين الأذن وفقدان السمع أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن هناك دراسات كثيرة تتم بخصوص كورونا، وما بعد التعافي من كورونا.





ولفت إلى أن ليس كل ما هو إيجابي كورونا فهو صحيح، والعكس، موضحا أن هناك دراسات تؤكد أن 85% من المصابين بكورونا تكون بدون أعراض.





وأكد أن النسبة التى لا تظهر عليها الأعراض، تكون ناقلة للعدوي.





وأشار إلى أن هناك حالات تعانى من تكسير فى الجسم، وفقدان لحسة الشم والتذوق، وتكون غير مصابة بكورونا.



