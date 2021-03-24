ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 5837 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:01 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
Advertisements
مصطفى الرماح
 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5837) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(248) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) مخالفات الدراجات النارية و(26) مخالفة موقف عشوائى و (59) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 4362 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

رادار المرور يضبط ٢٦٦٩ سيارة تسير بسرعات جنونية خلال ٢٤ ساعة

بينها 1832 تجاوز السرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

بينها 2127 تجاوز سرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

بينها 2058 تجاوز سرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

يوفنتوس يوافق على رحيل رونالدو.. ويحدد سعره

ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

بينها مصر .. مجلس الوزراء العراقي يكشف عن تعاون ثلاثي يغير خارطة المنطقة

خاص .. إنبي: تغريم كريم فؤاد 100 ألف جنيه لهذا السبب

بعد حديثه عن التصالح.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ إبراهيم منير

ميدو عن مهاجمة قناة الأهلي لـ حسام البدري : الأساليب دي مش هتأثر مع الناس الجامدة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور