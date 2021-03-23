السر في جوازة العمر.. شاهد شابة جميلة عمرها 56 عاما

أثارت الفنانة عفاف رشدي الجدل بعد ظهورها بإطلالة شبابية لتوضح أن سر جمالها هو استخدام الوصفات الطبيعية فقط، ومع عدم تصديق البعض أن الوصفات الطبيعية هي السبب، أفصحت سيدة خمسينية من نيوزيلاندا عن سر ظهورها كفتاة عشرينية رغم ان عمرها تخطى الـ 55 عاما.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صدمت سيدة من نيوزيلندا تدعى "شينا كول" الجميع بعد إفصاحها عن عمرها بأنه 56 عاما برغم اعتقاد متابعيها أن عمرها 20 عاما فقط.





وكشفت عن سر حفاظها على جمالها وبشرتها النضرة التي جعلتها تبدو أصغر من نصف عمرها، وتقول: "مظهري بملامح أصغر بسبب زواجي السعيد لمدة 25 عاما".





وتقول إنه حتى النساء غالبًا ما يفترضن أنها في أوائل الثلاثينيات من عمرها فقط، في حين أنها في الواقع متقاعدة من العمل كمديرة تسويق، ولكن ذلك الأمر لا يعتبر سر حيث يرجع إلى اتباعها أسلوب صحي ووضع كريمات حماية من أشعة الشمس، وتتبع حمية غذائية طوال الوقت.





كذلك لا تلجأ إلى وضع المكياج على الإطلاق نظرا لأنه يصيب البشرة بالضرر، وتقول: "عندما اخرج في أي مناسبة يتقرب مني الشباب للحديث معي ولكن يصبح الأمر محرجا لأنني غالبا في عمر أمهاتهم".



