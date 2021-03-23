خطيب مصورة واقعة التحرش بالمترو : لو كنت معها لن يحدث هذا الفعل..فيديو

قال أحمد ناجي خطيب مريم الفتاة التى صورت واقعة التحرش والفعل الفاضح فى المترو انني لم أكن مع خطيبتي هذا اليوم مؤكدا أنني لو كنت معها لن يحدث هذا الفعل .





واضاف ناجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنني رغبت في أن هذا المتحرش مثلما سبب الذعر لخطيبتي أن أرعبه طوال حياته مشيرا أنني رغبت أن يعرف الكل من خلال فيديو أن هذا الشخص متحرش.





وتابع خطيب مريم الفتاة التى صورت واقعة التحرش والفعل الفاضح فى المترو أنه لم يكن لدينا أى نية لإتخا إجراء قانوني مؤكدا أن التفاعل مع الفيدو جعلنا نلجأ لإتخاذ كل السبل القانونية للحصول على حقوقنا.



