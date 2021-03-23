ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب يحقق فوزه الثاني على التوالي وديا أمام المقاصة بهدف نظيف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:38 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة المدير الفني عماد النحاس على منافسه مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعته بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

ولعب المقاولون العرب أمام المقاصة بسبب فترة التوقف الدولي لارتباط المنتخب بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ، كما سجل عبد الله ياسين هدف المقاولون الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون العرب قد حقق الفوز أمس الإثنين على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل هدفي الذئاب كريم مصطفى.

ويستعد المقاولون لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 أبريل المقبل بالاسكندرية ضمن الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 15 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل 3 مرات وخسر 9 مباريات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور

تعالج الإمساك .. تعرف على أهم فوائد تناول الحلبة