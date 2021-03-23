المقاولون العرب يحقق فوزه الثاني على التوالي وديا أمام المقاصة بهدف نظيف

سجل عبد الله ياسين هدف المقاولون الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر.

ولعب المقاولون العرب أمام المقاصة بسبب فترة التوقف الدولي لارتباط المنتخب بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ، كما سجل عبد الله ياسين هدف المقاولون الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون العرب قد حقق الفوز أمس الإثنين على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل هدفي الذئاب كريم مصطفى.





ويستعد المقاولون لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 أبريل المقبل بالاسكندرية ضمن الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول.





ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 15 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل 3 مرات وخسر 9 مباريات.