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إبراهيم عشماوي : 14.5 % مساهمة تجارة التجزئة والجملة في الناتج المحلي .. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:28 ص
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن تجارة التجزئة من القطاعات الاقتصادية الهامة وهي جزء من منظومة التجارة الداخلية، مؤكداً أن تجارة التجزئة والجملة تساهم بنسبة 14.5 % من إجمالي الناتج المحلي بقيمة تصل إلى 850 مليار جنيه مصري.

وأضاف إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز": أن تجارة التجزئة يعمل بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن من إجمالي 10 ملايين مواطن يعملون في منظومة التجارة الداخلية في مصر، مؤكدًا أن تجارة التجزئة من التجارات الواعدة .

وأوضح إبراهيم عشماوي، أن المنافذ التي تعمل في تجارة التجزئة يصل عددها إلي 400 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن من ضمن التحديات التي تواجه منظومة التجارة الداخلية هي التراخيص وقمنا بتسهيل هذا للمواطنين.
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