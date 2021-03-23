محافظ قنا: محور الشهيد باسم فكري هو مشروع قومى جديد لتنمية الصعيد

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الـ 6 سنوات الأخيرة حدث فيها تطوير كبير فى المحافظة، بجميع القطاعات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن محور الشهيد باسم فكري هو مشروع قومى جديد لتنمية الصعيد.





ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية للمحور تبلغ 1.522 مليار جنيه، و يبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، والذي يشتمل على 30 عملًا صناعيًا "15 كوبرى و 15 نفق" منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من "الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية و الترع والمصارف.



