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محافظ قنا: محور الشهيد باسم فكري هو مشروع قومى جديد لتنمية الصعيد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:42 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
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البهي عمرو
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الـ 6 سنوات الأخيرة حدث فيها تطوير كبير فى المحافظة، بجميع القطاعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن محور الشهيد باسم فكري هو مشروع قومى جديد لتنمية الصعيد.

ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية للمحور تبلغ  1.522 مليار جنيه، و يبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، والذي يشتمل على 30 عملًا صناعيًا "15 كوبرى و 15 نفق" منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من "الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية و الترع والمصارف.

وأوضح  أن المحور يساهم في عملية التنمية و الإستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقاده والمنطقة الصناعية بمدينة قنا و المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية شرق وغرب المحور، فضلا عن دعم قطاع السياحة بشكل كبير، خاصة و أن قنا بها سياحة متنوعة.

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