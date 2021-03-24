حبس عصابة مسلحة تسرق متعلقات أهالي مدينة نصر

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات أهالى مدينة نصر بالاكراه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط عصابة مسلحة تسرق متعلقات اهالي مدينة نصر .





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثان يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لملاحظة الحالة الأمنية ، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالقاهرة حال استقلالهم سيارة قيادة أحد المتهمين وبحوزتهم حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى مجهولة المصدر وفرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض.



