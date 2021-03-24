مصر والسودان تحتجان على الإجراءات الأحادية لـ إثيوبيا .. وخبراء : دول المصب لن تتنازل عن حقوقها .. ومصر تجمع موافقة العالم على إضرار دولة المنبع بمصالحها

مصر والسودان ترفضان الإجراءات الأحادية من إثيوبيا لملء وتشغيل سد النهضة

أيمن سلامة: احتجاج مصر والسودان على الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة له مدلول واضح

نادر نور الدين : مصر حصلت على توقيع 155 دولة من إجمالي 190 في الأمم المتحدة للضغط على إثيوبيا





لسنوات طويلة ظلت إثيوبيا تتعنت فى الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبعد مفاوضات كثيرة تدخل بها الاتحاد الأفريقى والخبراء الأجانب تصاعدت اللهجة العدائية لإثيوبيا وأعلنت أنها ستقوم بالملء الثاني وتشغيل سد النهضة فى شهر يوليو المقبل، حتى إذا لم تصل لاتفاق مع دول المصب (مصر والسودان)؛ وهنا تحركت الأخيرتان لتعلنا رفضهما لهذه الإجراءات الأحادية وأن يتدخل المجتمع الدولى لوقف تعنت إثيوبيا وتصرفاتها التى تهدّد الأمن المائى للدولتين.





قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن الإجراءات الأحادية الإثيوبية الاستفزازية لن تفيد .





وأضاف أن الأعمال القانونية الدولية التي تصدر من جانب واحد هى تلك الأعمال التى تعد تعبيرا عن إرادة شخص قانونى دولى واحد مثل (الحالة الإثيوبية) وهي عادة لا ترتب نتائج أو آثار قانونية معينة إلا إذا لابستها ظروف خاصة تبرزها في صوره معينه، وتجعل منها الإرادة الرئيسية التى تتدخل لإحداث الأثر القانونى، وليس معنى هذا أن هذه الإرادة المنفردة هي التي تخلق الأثر القانونى.





وأشار "أستاذ القانون الدولى العام" الى أن الاحتجاج الدولي الذي صدر عن كل من مصر والسودان بشأن الأعمال الانفرادية الأحادية التي قامت بها إثيوبيا فى السابق بالملء الانفرادي الأول دون إخطار أو اتفاق مع مصر والسودان ثم الإنذار الإثيوبى بالملء الثانى فى صيف هذا العام لسد النهضة الأثيوبى يعبر تعبيرا صريحا عن إرادة الدولتين فاعتبار أن واقعة معينة وهى (الملء المرتقب لسد النهضة فى شهر يوليو) يعد من الأمور غير المقبولة من وجهة نظر مصر والسودان.





وأكد أن الاحتجاج المصرى السودانى على الإجراءات الانفرادية الإثيوبية يعنى أنهما لن يتنازلان ولن يتركا اختيارا لحق كل منها بموجب اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة والتى تقضى بوجوب اتفاق إثيوبيا مع مصر والسودان على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.





وفى سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن مصر تعانى من الشح المائي، وبسبب تعنت إثيوبيا فى الملء الأحادى لسد النهضة دون اتفاق مع دول المصب؛ تتجه مصر حاليا لمناشدة دول العالم للضغط على أديس أبابا.





وأضاف "نور الدين": حدثت مكالمة بين السكرتير العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية المصري؛ لتتدخل الأمم المتحدة في المفاوضات تحت مظلة رباعية من الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وإثيوبيا رفضت هذا المقترح.





وأشار الى أن الأمم المتحدة كانت تحتفل باليوم العالمى للمياه منذ أيام، واستطاعت مصر أن تحصل على توقيع 155 دولة من إجمالي 190 فى الأمم المتحدة، بشأن أهمية عدم تعنت دول منابع الأنهار فى تعمد الإضرار بدول المصب وهو يمثل ضغط آخر عالمى على إثيوبيا .





ونوه بأننا نعرف العالم المشكلة أن إثيوبيا تريد أن تحتجز حصة من المياه بعد أن قامت ببناء سدا ضخما لا يتناسب مع سدود دول المنابع تتعمد الإضرار بمصر والسودان، وتريد أن تحتجز حصة من المياه لا تحتاجها لأنها لديها 9 أنهار يمدونها بـ 122 مليار متر مكعب من المياه ولديها أمطار تسقط سنويا تقدر 1000 مليار متر مكعب يجعل لديها 100 مليون رأس ماشية نتيجة المراعى الطبيعية مقارنة بـ 8 ملايين رأس ماشية فى مصر .





وتابع أن إثيوبيا تزرع 10 أضعاف المساحة المزروعة فى مصر فهى تزرع 85 مليون فدان ونحن نزرع 8,5 مليون فدان، ونصيب الفرد فى إثيوبيا من المياه 3 أضعاف حصة الفرد فى مصر ، ومصر تستورد 65% مقابل اكتفاء ذاتى فى إثيوبيا من الغذاء، وبالتالى لا نتحمل أى ضغوط إثيوبية لتعمد الإضرار بمصر ونقص حصتنا من المياه التى تعودنا على استلامها من آلاف السنين .





وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى قد أعلن أن مصر لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل.





وأضاف عبد العاطي أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي.





ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.



