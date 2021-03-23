الأرصاد: منخفض جوي من الصحراء الليبية سبب العاصفة الترابية ..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن السمات الهامة التي يتمتع بها فصل الربيع أنه فصل التقلبات الجوية التي تحدث وهو ما ظهر من خلال طقس اليوم وأمس.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن منخفضا صحراويا قادما من الصحراء الليبية سبب العاصفة الترابية.





وتابع م دير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح المحمل بالأتربة خصوصًا في المدن الجديدة والأماكن المكشوفة والرؤية منخفضة.





وأشار إلى أن فصل الربيع به أعلى درجة حرارة تسجلها مصر، بينما نسب الرطوبة في الصيف تكون أعلى وتصل لـ 90%.