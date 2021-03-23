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توك شو

قررت ارتداء الحجاب.. تفاصيل أغرب قصة حب بين مصري وهولندية.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:30 م
وليد وإلسا
وليد وإلسا
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هاني حسين
أجرت الإعلامية ريهام سعيد حوارا مع وليد وإلسا اللذين كشفا عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتهما على الرغم من كونه مصريًا وهي هولندية.

وقال "وليد"، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "تعرفت على إلسا عن طريق السوشيال ميديا، وكنت عامل جروب لتوضيح صورة الإسلام في الخارج، وتعرفت على ألسا، وتحدثنا عن تفاصيل كثيرة فيما يتعلق باختلاف الثقافات والأديان".

وأضاف "كنت أعمل على تصحيح صورة الدين الإسلامي في أوروبا"، موضحا "تطورت العلاقة بيني وبين إلسا وبدأت أعجب بها بشكل كبير ، وقررت أن تدخل في الدين الإسلامي وقررت الزواج مني".

ومن جانبها قالت إلسا "أنا مدرسة للغة الهولندية وتعلمت اللغة العربية في مصر بعد تعرفي على وليد"، مضيفة "تعلمت اللغة العربية  من خلال تواجدي مع عائلة وليد وسوف أدرس اللغة العربية قريبا".

وتابعت إلسا "وليد يبشهني بشكل كبير وتجمعنا أشياء مشتركة كثيرة وكان لدي فضول كبير للتعرف بشكل كبير على الدين الإسلامي، وقررت الدخول في الدين الإسلامي ، وقررت ارتداء الحجاب من تلقاء نفسي".

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